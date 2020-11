“Aiutateci, siamo ostaggio dei cinghiali”

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – E’ una vera emergenza, quasi un’invasione. Cambiano le abitudini e cambia anche l’habitat dei cinghiali che ormai prediligono le città. Viale Annunziata, salita Tremonti, Camaro, Villa Lina, le segnalazioni si susseguono, così come le incursioni di questi grossi animali in continua ricerca di cibo.

In via Majella erano stati avvistati sabato e dopo la pausa domenicale, sono tornati alla carica questa mattina tra lo stupore degli abitanti. In tanti sono rimasti barricati in casa per paura di eventuali aggressioni, altri sono comunque usciti sprezzanti del pericolo, qualcuno si è avvicinato per immortarli.

“Non possiamo uscire di casa, un gruppetto di cinghiali staziona nel piazzale dalle 7 di questa mattina – dichiara una residente – sembrano affamati, scavano nelle aiuole e hanno addirittura scaraventato a terra diversi bidoni dell’umido in cerca di qualcosa da mangiare”.

Sull’accaduto e sui continui avvistamenti in città sono stati informati l’Asp, la facoltà di Veterinaria dell’Università di Messina, la polizia metropolitana. la Municipale e l’Ufficio randagismo tutela diritti degli animali per organizzare le operazioni di cattura ed allontanamento. Alla fine di settembre, altri esemplari erano stati anestetizzati, prelevati e condotti in una località sui Peloritani. Non si esclude che la stessa sorte possa toccare ai cinghiali di via Majella.