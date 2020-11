Visite al “caro estinto” ai tempi del Covid

Catania . Limitazioni e prescrizioni, ingresso per lettera alfabetica al cimitero di via Acquicella per evitare assembramenti

CATANIA – Tra restrizioni e precauzioni imposte dalla pandemia proseguono le visite al “caro estinto” per la festa di Ognissanti e la ricorrenza dei Defunti. A Catania è costante il presidio della polizia municipale e della protezione civile comunale ai varchi di accesso veicolare dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore (mille posti auto). Accesso rigorosamente con mascherine protettive come impone la normativa anti-contagio e controlli serrati per evitare i temuti assembramenti, mentre sono stati sgomberati alcuni fiorai non autorizzati. Potenziate corse Amt interno ed esterno.

Il Comune di Catania ribadisce che fino al 2 novembre sono sospesi tutti i permessi per l’ingresso veicolare nell’area pedonale del cimitero di via Acquicella, Possono accedere solo a partire dalle 12 e fino alla chiusura esclusivamente i veicoli adibiti al trasporto degli invalidi, cioè nella fascia oraria quando il flusso è meno intenso. Nella stesso arco temporale (dalle 12 alle 17) è consentito entrare con l’auto per accompagnare persone non in grado di deambulare.

Si ricorda che il Comune ha invitato la cittadinanza a effettuare le visite secondo ingressi per lettera iniziale del cognome del visitatore con grado di parentela che seppure ha solo valore di suggerimento e di invito alla civica collaborazione.

Queste le disposizioni per oggi e domani

Domenica 1 novembre 2020 G – H – I – J – K – L – M – N – O – P

Lunedì 2 novembre 2020 Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Il cimitero rimarrà aperto dalle 7 alle 17.