CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 55enne Giovanni Emanuele Torre per detenzione e spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, durante un controllo per le vie del quartiere di San Cristoforo, hanno notato in via Villascabrosa il 55enne che, davanti alla sua abitazione, aveva istintivamente voltato lo sguardo al loro passaggio, come a non volersi fare notare.

Immediatamente i militari hanno provveduto al controllo verificando che il suo atteggiamento era motivato dal possesso di 2 dosi di marijuana.

Pertanto hanno proceduto a una perquisizione domiciliare durante la quale, nascosta in un mobiletto collocato nell’androne della palazzina, hanno trovato 14 involucri di plastica contenenti circa 340 grammi di marijuana.

A questo punto Torre è andato in escandescenze tentando una vana fuga e opponendosi all’arresto, ma è stato bloccato e ammanettato.