A18, cantiere aperto per renderla più sicura

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – E’ un cantiere aperto, ma si lavora sull’A18 Messina-Catania per renderla più sicura e soprattutto per recuperare il tempo perduto negli anni passati. Dall’arrivo dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, sembra soffiare un vento nuovo sulle autostrade gestite dal Cas ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, compreso i numerosi cantieri disseminati sull’intera tratta autostradale.

Sul costone di Letojanni procedono spediti gli interventi per eliminare la frana e per realizzare due gallerie che dovrebbero essere consegnate alla fine del 2021. La costruzione della prima galleria artificiale inizierà a fine gennaio. Intanto, decine di operai sono impegnati per la scerbatura e la manutenzione dell’impianto d’illuminazione di tutte le gallerie presenti sulla Messina-Catania.

Il programma degli interventi di manutenzione straordinaria, avviato dal Consorzio autostrade siciliane, prosegue in modo serrato ed ora interesserà tre nuovi tratti.

Da oggi e fino al 30 novembre i lavori si concentreranno sulla pavimentazione delle tratte Messina-Giardini e Giardini-Giarre; pertanto sono previste, per i mezzi in transito in direzione Messina Catania, tre chiusure che interesseranno la carreggiata lato monte tra il km. 0 e il km. 0,916, tra il km. 12,368 e il km. 16,634, e tra il km. 49,583 e il km. 51,202. I mezzi in transito saranno dirottati sulla carreggiata di valle (in direzione Messina) dove sarà predisposto un doppio senso di marcia.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato. Nel frattempo è scattato l’iter anche per la pavimentazione del tratto Fiumefreddo-San Gregorio.