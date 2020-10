Siracusa, Consorzio limone dona ventilatore polmonare

Share Tweet Whatsapp Email

Riprendono le donazioni per aiutare i reparti di Rianimazione, considerata la seconda violenta ondata del Covid-19 in tutta Italia.

Il Consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp si è fatto subito avanti e ha voluto contribuire donando un ventilatore polmonare portatile da destinare al reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

La presidente del Consorzio Alessandra Campisi lo ha consegnato nelle mani del direttore del reparto Maurilio Carpinteri alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

“Grazie a queste attestazioni, continuiamo ad avere la sensazione di non essere da soli dal primo giorno di inizio di questa pandemia – ha detto Carpinteri -. Si tratta di una importante apparecchiatura che ci consentirà di ventilare i pazienti durante i trasporti in barella di biocontenimento. E’ uno strumento snello e all’avanguardia con diverse tipologie di alimentazione che consentono di non interrompere la continuità assistenziale durante le manovre di spostamento dei pazienti anche da un reparto all’altro o da un ospedale all’altro e che accresce la dotazione strumentale del nostro Centro di Rianimazione e delle strutture sanitarie aziendali”.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato inoltre per la Direzione sanitaria dell’ospedale Paolo Bordonaro e i componenti del Consorzio di Tutela Chiara Lo Bianco e Nino Campisi.