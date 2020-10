Catania, in auto senza patente e mascherina

Il guidatore di una Lancia Y forza un posto di blocco in via Acquicella Porto: un arresto e due denunce

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nella il trentenne Giovanni Arena e denunciato un 34enne e un 40enne per resistenza a pubblico ufficiale.

In via Acquicella Porto il 30enne alla guida di una Lancia Y (di proprietà del padre) ha forzato un posto di controllo dandosi alla fuga, venendo bloccato poco dopo in via Zia Lisa.

I militari hanno anche denunciato Arena per guida senza patente, mai conseguita, e multato tutti e tre per il mancato

utilizzo della mascherina in violazione della recente normativa anticovid-19. Arena è stato relegato agli arresti domiciliari.