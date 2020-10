Vittoria, ciclista muore sulla Statale 115

Share Tweet Whatsapp Email

VITTORIA (RAGUSA) – Ancora sangue sulla strada statale 115 “Occidentale sicula”, temporaneamente chiusa al traffico in direzione Siracusa a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina al km 289, 900.

A perdere la vita è stato un ciclista che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. Vano ogni tentativo di soccorso; per l’uomo non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto è stato istituito un senso unico alternato. Presenti le forze dell’ordine e il personale Anas che stanno disciplinando il traffico in attesa della riapertura dell’importante arteria di collegamento.