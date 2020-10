San Marco, 15 casi Covid in Neurochirurgia

Share Tweet Whatsapp Email

Non è chiuso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Marco di Catania, ma sono stati soltanto bloccati i ricoveri e gli accessi dopo che sono emersi oltre 15 casi di personale e pazienti positivi al Covdi-19, tutti asintomatici.

Oggi pomeriggio nella struttura è stato eseguito un intervento delicato intervento chirurgico. Lo precisa l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico-San Marco “a seguito delle dichiarazioni contenute in una nota diffusa dalla sigla sindacale Fsi-Usae”.

“Si precisa, per corretta informazione – aggiunge l’azienda – che a seguito della rilevazione di alcuni casi positivi al Covid-19 nel reparto riguardanti alcuni operatori sanitari e pazienti ricoverati, è stata disposta temporaneamente a scopo precauzionale la chiusura all’accesso di nuovi ricoveri. Le cure vengono regolarmente assicurate ai pazienti ricoverati che seppur risultati positivi al Covid-19 sono asintomatici e continuano ad essere curati per le patologie neurochirurgiche per cui sono in ospedale”.