Nascondeva sotto la scrivania 400 grammi di marijuana: pusher in manette (FOTO)

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 37enne Ismaele Fagone per spaccio di droga.

In casa i militari hanno trovato e sequestrato circa 400 grammi di marijuana nascosti in un contenitore di plastica sigillato, un bilancino digitale di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi. Il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari.