Share Tweet Whatsapp Email

SALINA – Era così stanco che non stava più in piedi, così un airone è stato soccorso a Salina da Elio Benenati, responsabile delle guardie della riserva naturale di Monte Fossa delle Felci di Salina che dopo le cure lo ha liberato nel laghetto di Lingua.

L’uccello per stanchezza e fame non riusciva a stare in piedi. E’ stato rifocillato e con una settimana di riposo, si è ripreso. Nel laghetto di Lingua è rimasto due giorni e poi è volato per continuare il suo percorso di migratore.