Da via S. Filomena al duomo: c’è la polizia

CATANIA – Sei esercizi commerciali sono stati sanzionati a Catania dalla polizia nell’ambito dei controlli anti Covid nelle zone più interessate dalla ‘movida’.

Sono stati in tutto 63 i locali controllati. Le multe riguardano la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie e, in un caso, per la mancata autorizzazione della Siae. Le persone controllate sono state 139. Cinque sono state le sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina o per la mancata l’adozione della distanza di sicurezza.

I controlli hanno interessato le aree delle vie Santa Filomena, Gemmellaro, Del Rortolo e Pacini e le piazze Carlo Alberto, Stesicoro, Bellini, Duomo e Currò.

Sono state inoltre 52 le sanzioni per inosservanza delle norme del codice della strada. Due sono stati i veicoli sequestrati amministrativamente a fronte dei 137 controllati. Nella zona di via Del Rotolo inoltre sono stati sequestrati numerosi cd, dvd, occhiali e articoli di pelletteria con i marchi contraffatti.