Ladri di castagne a Trecastagni: presi

Share Tweet Whatsapp Email

TRECASTAGNI (CATANIA) – I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato per furto un 34enne e un 30enne, entrambi di Ramacca. I due hanno raggiunto via Delle Ginestre per rifornirsi di prelibate castagne che avrebbero poi rivenduto per le strade del loro comune.

Hanno danneggiato la recinzione di una proprietà privata, ma purtroppo per loro sono stati notati da un cittadino che ha avvisato i carabinieri. I due, che in men che non si dica erano già riusciti a raccogliere circa 80 chilogrammi di castagne, sono stati bloccati.