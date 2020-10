Arrestato per evasione (FOTO)

GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 23enne Angelo Di Venuta per evasione. I militari non lo hanno trovato a casa, in vico Salvatore Privitera: hanno così pazientemente aspettato sino a quando il giovane, tranquillamente, è rientrato.