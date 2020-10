Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Era caduta da cavallo ieri in un terreno tra Alcamo e Partinico ed è morta oggi in rianimazione all’ospedale Civico Angelica Pitò, 21 anni. La giovane era stata portata in elisoccorso ma per lei non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Partinico, in contrada Fondachelli. A indagare il commissariato di polizia di Partinico. Pare comunque che la ragazza sia scivolata dalla sella e abbia battuto la testa a terra.