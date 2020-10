Partinico, 10 chili di marijuana in casa

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I carabinieri di Borgetto hanno arrestato, con l’accusa di detenzione di droga, B.C., operaio 45enne di Partinico, già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato per un controllo di routine l’operaio a bordo del suo furgoncino in piazza Duomo a Partinico e nel corso della perquisizione hanno trovato più di 300 grammi di marijuana.

Estesa poi la perquisizione anche in casa del 45enne in contrada Pollastra di Partinico, hanno scoperto altri 10 chili di marijuana nascosti in casa e in giardino.