Share Tweet Whatsapp Email

Nuovi casi di positività al Covid tra i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Ad annunciarlo Carmelo Barbagallo, Usb Vdf di Catania, che in un video denuncia lo stato di abbandono: “Già da giorni abbiamo fatto richiesta alla direzione generale di tamponi e test sierologici, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nulla”.

“Come organizzazione sindacale non ci fermeremo, vogliamo tutela e rispetto per noi lavoratori e per chi ci sta accanto”, conclude Barbagallo.