MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato il 21enne Biagio Davide Di Grazia di Motta Sant’Anastasia, già agli arresti domiciliari per reati di droga, per spaccio.

I militari si sono recati in casa sua in via Del Risorgimento. Il giovane ha consegnato spontaneamente un barattolo di vetro, nascosto in un armadietto di legno, contenente i primi 120 grammi di marijuana conservata con cura in 12 bustine di plasticaa, “dimenticando” però di consegnare ulteriori 25 grammi di “erba”, scovata in un mobile della camera da letto.