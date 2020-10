Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Non è più possibile a causa del raggiungimento dei limiti da parte della piattaforma conferire a Catania, fino a nuova comunicazione, i rifiuti ingombranti (mobili, materassi, etc.). Lo rende noto il Comune, sottolineando che a seguito dei problemi gestionali connessi alla saturazione dell’impianto, la temporanea interruzione riguarderà non solo il servizio di prenotazione del ritiro (dietro appuntamento contattando i numeri 800 913115 e 095 6141491), ma anche il conferimento nei due centri comunale di raccolta.

La Dusty sta provvedendo a contattare i singoli utenti che si erano già prenotati, per annullare il ritiro a domicilio. Amministrazione comunale e Dusty si scusano per il disagio poiché i tempi di attesa dei prossimi ritiri saranno conseguentemente più lunghi rispetto al consueto e invitano i cittadini alla massima collaborazione chiedendo di non esporre in strada i propri ingombranti.