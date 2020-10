Entra nel lido catanese, prende la tv e fugge

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Lo scorso pomeriggio verso le 17 grazie alla dedizione di Cinzia, operatrice di centrale dell’istituto di vigilanza The Guardian, è stato sventato un furto all’interno di un lido di Catania.

Un ragazzo è riuscito a volto scoperto a entrare all’interno del ristorante e a portare con sé un televisore. All’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dalla centrale operativa si è dato alla fuga abbandonando per strada la tv.

IL giovane è stato individuato per strada dai carabinieri, portato in caserma e messo in stato di fermo.