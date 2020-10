Covid: salgono a 27 i positivi ad Aci Catena. “Dati allarmanti, pronti a misure più dure”

Il sindaco Oliveri: “Se i numeri non dovessero stabilizzarsi metterò in atto provvedimenti drastici”

ACI CATENA – Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 ad Aci Catena. Nel paese del Catanese sono adesso 27 (16 donne e 11 uomini, uno dei quali ricoverato in ospedale) ed è salito a 95 il numero delle persone in isolamento fiduciario.

Lo rende noto il sindaco, Nello Oliveri, che “raccomanda sempre massima prudenza”, e rinnova “l’invito alle basilari norme igieniche e il consiglio di lavarsi bene le mani, proteggersi adeguatamente, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti e i contatti inferiori a un metro di distanza”.

“Va evidenziato come mai ad Aci Catena, dall’inizio della pandemia, si erano registrati questi dati allarmanti. Se i numeri non dovessero stabilizzarsi, in base all’ultimo Dpcm – aggiunge il sindaco di Aci Catena – ci troveremo costretti a inasprire le misure anti contagio, mettendo in pratica i poteri che il governo centrale ha affidato ai sindaci, con misure drastiche che certamente non vorremmo mai adottare. Chiedo a tutti un maggiore sforzo e impegno affinché insieme si possa circoscrivere il propagarsi del Covid-19”.