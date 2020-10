Mega occupazione di suolo pubblico in via Teatro Massimo, denuncia per il Plaza (FOTO)

CATANIA – Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, la polizia municipale di Catania ha effettuato controlli in via Teatro Massimo sulle occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni. Gli ispettori hanno accertato che il titolare del locale “Plaza” occupava senza alcun titolo 77 mq di suolo pubblico con il posizionamento, oltre a tavoli e sedie, attrezzature di ornamento e una struttura di protezione in ferro e vetro, con tenda retrattile, fissata al suolo con tasselli che danneggiavano inevitabilmente la pavimentazione in basolato lavico. Sono scattate subito denuncia e rimozione.