Sicilia, ancora 11 morti e 562 contagi. Randazzo: positivo beccato in giro

Coronavirus: circa 7.500 i tamponi, 198 i guariti. Sempre numeri alti a Palermo e Catania: il dettaglio per provincia . Impennata in Italia: 15.000 nuovi casi, ma con record di test

Share Tweet Whatsapp Email

Undici morti e 562 nuovi contagi. Sono simili a quelli di ieri (10 e 574) i dati odierni dell’emergenza coronavirus in Sicilia. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati poco meno di 7.500, dunque la percentuale di positivi sui test effettuati è circa il 7,5%. Tanti i guariti, 198, mentre sono 6 in più le persone in terapia intensiva (da 77 a 83).

Salgono così a 7.850 gli attuali contagiati dal virus. Di questi 649 sono i ricoverati.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 192 a Palermo, 170 a Catania, 66 a Trapani, 53 a Messina, 34 a Ragusa, 20 a Siracusa, 19 a Caltanissetta, 5 a Enna, 3 ad Agrigento.

RANDAZZO, GIOVANE CONTAGIATO SORPRESO FUORI CASA. A Randazzo, zona rossa da lunedì scorso, un uomo di 32 anni positivo al Covid-19 e posto in isolamento domiciliare obbligatorio è stato denunciato dai carabinieri che l’hanno sorpreso a bruciare sterpaglie in un fondo agricolo non suo di via Sangrigoli dove si era recato a bordo dio un monopattino elettrico.

NELL’OSPEDALE DI PARTINICO 78 POSITIVI. Nell’ospedale di Partinico al momento sono ricoverati 78 pazienti Covid positivi: 62 in area medica, 9 in terapia intensiva e 7 soggetti psichiatrici nell’unico servizio psichiatrico di diagnosi e cura destinato ai malati da coronavirus in provincia di Palermo. Ieri notte, oltre ai 6 degenti presenti in rianimazione, sono state ricoverate in emergenza altre 3 persone: 2 intubate ed una sottoposta d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico per la rottura del rene, determinata da una rovinosa caduta.

IMPENNATA IN ITALIA, MA E’ RECORD DI TAMPONI. In Italia ulteriore impennata dei nuovi casi di positività: nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri erano stati 10.874). E’ però record per i tamponi fatti nelle ultime 24 ore: sono stati oltre 177 mila, con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all’8,5%.

Sono 127 i deceduti (ieri 89). E’ il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio. Sono 56 le terapie intensive in più rispetto a ieri, con un incremento generale degli attualmente positivi pari a +12.703, per un totale di 155.442.

I guariti sono 2.369 che portano ad un totale di 257.374. Oltre al record della Lombardia con oltre 4 mila nuovi casi, sono 4 le regioni con oltre mille contagiati in 24 ore: Piemonte e Campania (ambedue oltre i 1.700), poi Veneto e Lazio.