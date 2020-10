Share Tweet Whatsapp Email

In merito all’articolo apparso sul nostro sito in data 18/10/2020 (https://www.lasiciliaweb.it/2020/10/18/dove-sono-finiti-i-voli-catania-malta/), Ryanair ha inviato una nota ufficiale.

“A causa dell’aumento delle restrizioni imposte dai governi dell’Ue, i viaggi aerei sono stati fortemente ridotti. Di conseguenza, Ryanair ha ridotto il suo operativo invernale portando la capacità dal 60% al 40% rispetto all’anno precedente e, in questi tagli rientra la rotta Catania-Malta che è stata sospesa per la stagione invernale. I passeggeri interessati da queste cancellazioni sono stati notificati e informati delle opzioni disponibili.

Nonostante questo periodo difficile, Ryanair ha aumentato la connettività da/per Catania con nuove rotte invernali per Brindisi e Vienna, e ha aumentato le frequenze per Bologna, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino e Venezia. Altre rotte su Catania per l’inverno 2020 includono Cagliari, Francoforte, Cracovia, Perugia, Pisa e Trieste”.