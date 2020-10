Share Tweet Whatsapp Email

TRECASTAGNI (CATANIA) – Un 36enne che da 10 anni estorceva denaro ai nonni è stato arrestato a Trecastagni dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

Dai due anziani si sarebbe fatto dare in tutto circa 30 mila euro. Posto ai domiciliari, è accusato di estorsione nei confronti delle vittime, 85 anni lui, 80 lei, alle quali reiterava la richiesta di denaro soprattutto ogni mese in occasione del percepimento della pensione, in tutto 600 euro, da parte del nonno, nei confronti del quale aveva spesso comportamenti violenti, che la vittima non aveva denunciato.

Nel marzo del 2017 sarebbe anche arrivato a cospargere l’auto dei nonni minacciando di darle fuoco, ma l’intervento di un altro nipote lo aveva fatto desistere. Lo scorso 28 febbraio i due anziani furono addirittura costretti a chiedere un prestito di 100 euro alla vicina di casa per soddisfare l’ennesima richiesta del nipote, che solamente due giorni dopo era tornato a chiedere altre 300 euro.

Dopo questa richiesta il nonno aveva denunciato il nipote ed aveva ottenuto un divieto di avvicinamento emesso dal Gip del Tribunale di Catania. Lo scorso 18 ottobre uno zio del 36enne aveva denunciato il nipote ai carabinieri perché aveva minacciato i suoi anziani genitori chiedendo altro denaro. In difesa dei nonni erano intervenuti altri due cugini. Il 36enne è stato poi bloccato dopo che era andato in casa dei nonni a chiedere spiegazioni in merito alla denuncia da loro presentata