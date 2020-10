Calci e pugni durante l’arresto

Catania . Sorpreso a spacciare marijuana, si scaglia contro i carabinieri: domiciliari per un 59enne di Catenanuova

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato il 59enne Filippo Ranieri di Catenanuova (En) accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L’uomo è stato notato dai militari dentro una Fiat Panda di colore bianco cedere della droga a un acquirente, quest’ultimo fuggito prima del controllo, così hanno deciso di bloccarlo. Il presunto pusher, appena fermato, si è scagliato contro i militari minacciandoli e prendendo letteralmente a calci e pugni la gazzella.

L’esagitato è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica, due spinelli già confezionati e una banconota da 5 euro, presumibilmente incassata dalla vendita della dose al cliente che è riuscito a scappare. Uno dei militari operanti, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Nesima che gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni. L’arrestato è stato relegato ai domiciliari.