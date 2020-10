Rapinatore catanese evade e ci riprova, ragazza resiste e lo fa arrestare

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 22enne Pietro Pulvirenti per tentata rapina, lesioni ed evasione. Il ragazzo, che si trovava ai domiciliari per aver commesso nelle ultime settimane delle rapine, era evaso ancora una volta per cercare di portarne a termine ancora un’altra

Nella notte tra sabato e domenica gli agenti sono intervenuti in centro storico dove era stato segnalato uno scippo ai danni di una donna. Dopo tentato di afferrare la borsa con violenza, non riuscendo per la pronta reazione, il malfattore si era dato alla fuga su via Vittorio Emanuele.

I poliziotti hanno notato un individuo sospetto, perfettamente corrispondente alle descrizioni, noto in quanto pregiudicato. E’ stato bloccato ed è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla vittima della rapina.

La ragazza ha riferito che mentre stava camminando con un’amica il giovane sopraggiunto da dietro le ha afferrato la cinghia della borsa tirandola con una forza tale da farla cadere rovinosamente a terra; quindi tentando di trattenere la borsa è stata colpita con vari calci per farle lasciare la presa, ma in considerazione della ferma reazione delle due giovani lo scippatore ha desistito.