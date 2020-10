Share Tweet Whatsapp Email

Niente Fiera dei Morti. Come anticipato dal vicesindaco di Catania Roberto Bonaccorsi in un’intervista rilasciata oggi al nostro sito, quest’anno il tradizionale appuntamento autunnale non si terrà.

La decisione è stata formalizzata dall’amministrazione comunale, uniformatasi ai contenuti del nuovo Dpcm.

Il Comune ha disposto la revoca del provvedimento di affidamento dei servizi fieristici “Fiera dei Morti 2020” alla ditta Essece Srl, poiché il decreto governativo vieta espressamente lo svolgimento di sagre e fiere di comunità.

La Fiera dei Morti era stata programmata nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena e avrebbe dovuto svolgersi dal 24 ottobre al 2 novembre.