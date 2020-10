L’allarme di Ricciardi (Iss): “Le Asl non sono più in grado di tracciare i contagi”

ROMA – “Le Asl non sono più in grado di tracciare i contagi, quindi la strategia di contenimento del virus non sta funzionando. Questo è dovuto a due fenomeni in atto in molte regioni: il mancato o ritardato rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione (basso numero di medici igienisti a disposizione) e ai migliaia di focolai in atto. La situazione è molto grave, le regioni stanno andando verso la perdita del controllo dei contagi”.

Il monito arriva da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l’emergenza Covid, che ha aggiunto: “Il contact tracing non sta funzionando nè manualmente, con le interviste ai positivi al virus sui loro contatti, nè tecnologicamente con l’app Immuni”.