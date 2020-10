Fuga in tangenziale con la droga in auto

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il ventenne Sebastian Kevin Rao per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, una pattuglia in transito sulla tangenziale ovest, ha notato una Fiat Panda che procedeva a velocità effettuando manovre azzardate.

Gli agenti hanno quindi intimato al guidatore di accostare per procedere a un controllo, ma questo, per tutta risposta, ha accelerato la marcia ed è stato bloccato soltanto dopo un pericoloso inseguimento per alcuni chilometri.

Durante le fasi della fuga gli agenti hanno notato che il giovane aveva gettato dal finestrino una busta di plastica. Grazie al fiuto dei cani antidroga App e Maui è stata trovata in un’aiuola spartitraffico la busta contenente un panetto di cocaina del peso di 1.086 grammi, che sul mercato avrebbe circa 100 mila euro.