Giovane ma antico: la droga col “panaru”

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio il 22enne Giuseppe Barbagallo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per reati in materia di droga.

Il giovane pusher si era organizzato alla vecchia maniera siciliana, ma utilizzando l’oggetto per fini diametralmente opposti a quelli delle donne le quali, per non fare sali e scendi dalle scale, calavano il cestino di vimini con il denaro per farsi consegnare, per esempio, la spesa dal fattorino che riponeva nella cesta anche il resto.

Difatti, abitando al secondo piano di uno stabile di via Fratelli Gualandi, il pusher si era procurato “u panaru” con il quale calava dal terrazzo di casa le dosi di marijuana ai diversi clienti che si avvicendavano i quali, una volta prelevate le dosi, avevano cura di riporvi il denaro pattuito con il cedente.

A osservare l’astuto espediente i militari che, al momento opportuno, sono intervenuti bloccando due clienti con la droga nelle mani appena prelevata dal cestino e salendo nell’abitazione del 22enne dove hanno sequestrato 400 euro in contanti, incassati probabilmente dalla pregressa vendita della marijuana, e un bilancino elettronico di precisione.