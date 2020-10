Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 52enne Maurizio Viscuso, una loro vecchia conoscenza. Viaggiava a bordo di una Fiat 500 nelle vie del centro: hanno così deciso di fermarlo per un controllo e, in effetti, i loro sospetti si sono rivelati fondati perché, sottoposto a perquisizione domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di una pietra di cocaina di 11 grammi che aveva nascosto all’interno del vano motore.