Coronavirus, i contagiati a Paternò sono 40

Tocca quota 40 il numero dei casi di coronavirus registrati a Paternò. Il dato è stato fornito dal sindaco Nino Naso, che ha raccomandato “massima cautela, distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani e la mascherina indossata in luoghi chiusi e aperti. L’emergenza si combatte tutti insieme, con responsabilità”.

Ad Aci Catena, in base all’ultimo rapporto comunicato in data odierna dall’Asp al sindaco Nello Oliveri, prosegue l’aumento di contagiati nel territorio comunale. Sono ora 15 i positivi (9 donne e 6 uomini, di questi solo uno ospedalizzato) mentre scendono a 35 i soggetti in quarantena domiciliare con tampone negativo.

Sale a 9 il numero degli alunni della scuola elementare contagiati a Lampedusa. Questi si aggiungono ai 4 insegnanti già registrati come positivi. Il sindaco dell’isola, Totò Martello, ha annunciato che dopo aver completato la sanificazione dei locali: la scuola riaprirà i battenti venerdì. Intanto anche le altre scuole, le superiori e la materna, saranno sanificate durante la settimana.

Sono invece 8 i positivi al centro di accoglienza Pian del Lago di Caltanissetta che sono a stretto contatto con gli altri ospiti, senza alcun isolamento. La denuncia arriva dall’associazione “LasciateciEntrare” che scrive: “I migranti riferiscono di aver dormito all’esterno della struttura per più notti finché le proteste che hanno condotto hanno permesso di farli rientrare a dormire in un luogo chiuso. All’interno del cara di Pian del Lago le condizioni riferite sono disumane e i migranti vivono e dormono con cimici e insetti senza assistenza medica. Tutt’ora una persona affetta da diabete si trova in condizione di abbandono senza le dovute attenzioni necessarie alla sua malattia”.