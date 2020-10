Share Tweet Whatsapp Email

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato il pusher 26enne Michael Bonanno di Aci Catena. Ne hanno seguito con pazienza i movimenti fino a quando, stante il costante afflusso di giovani presso la sua abitazione in via Guglielmo Marconi, hanno bloccato un acquirente e, constatato il suo possesso di 10 grammi di marijuana, hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione dello spacciatore. Quest’ultimo, a dire il vero, non sembrava neanche tanto sorpreso della loro presenza, forse perché aveva già messo in conto una loro “sgradita” visita” visto il suo volume d’affari. I militari hanno trovato 48 dosi di marijuana già suddivisa in singole confezioni.