Covid, 53 positivi a Misterbianco

Salgono a 53 i casi di coronavirus a Misterbianco. A fare il punto della situazione nel comune etneo, dove negli ultimi giorni si è registrato un cospicuo aumento dei malati, è il dipartimento prevenzione dell’Asp di Catania. Tra i contagiati, 10 sono ricoverati in ospedale e 43 si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 87 i soggetti attualmente non positivi sottoposti ad isolamento domiciliare.

Attenzione massima a Galati Mamertino, centro dei Nebrodi dichiarato zona rossa. “Nel mio paese di 2600 abitanti, dopo aver scoperto un caso di Covid, siamo arrivati che ad oggi abbiamo trovato 115 positivi accertati. Un numero molto elevato. La regione ha dichiarato zona rossa da ieri alle 14.00. E’ arrivato l’esercito, polizia e carabinieri hanno chiuso tutti i varchi del comune ci sono solamente due varchi di accesso percorribili per motivi strettamente necessari per andare a lavoro o per motivi sanitari. Questo sacrificio ci sta consentendo di bloccare la diffusione del virus. La cittadinanza sta rispondendo bene. I positivi sono tutti in isolamento. I positivi e i loro contatti: circa 500 persone in isolamento”, ha detto il sindaco Antonio Baglio su Rai Radio1.

A Palermo sono risultati positivi 14 migranti e 4 operatori nel centro Asante in via Monfenera. Al momento nella struttura ci sono 110 ospiti. I primi dieci giovani sono stati già trasferiti all’hotel Covid San Paolo Palace, mentre gli altri 4 saranno trasferiti lì nel pomeriggio. Gli operatori asintomatici sono in isolamento a casa. “Sono risultati positivi ai test rapidi – dice Antonio Galasso presidente del centro – Attendiamo l’esito dei tamponi. Al momento sono tutti asintomatici”. Altri cinque positivi nei giorni scorsi erano stati trovati al Centro Astalli Palermo che accoglie giovani migranti.