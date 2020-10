Centrata la Porche ferma: muore sulla A19

Impatto con un furgone tra Catenanuova e Gerbini: 25enne grave, code chilometriche in direzione Catania

Una persona è morta in un incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania al km 167,500, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Due i mezzi coinvolti e altrettanti i feriti: un giovane di 25 anni è stato portato dall’elisoccorso del 118 nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione un furgone ha centrato in pieno una Porsche Cayenne ferma a bordo strada. Il traffico in direzione Catania è rimasto bloccato, con code per circa 2 chilometri.