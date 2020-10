Share Tweet Whatsapp Email

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 66enne Gaetano Grasso: grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza attivi sul territorio comunale sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto commesso il 7 giugno scorso in via Roma, giorno in cui l’odierno arrestato, utilizzando uno jammer (un disturbatore di frequenza che inibisce il corretto funzionamento dei telecomandi) aprì la portiera di una Bmw 320 per rubare dall’abitacolo una borsa e un notebook di proprietà di un cittadino di Biancavilla.