Il giocatore della Juve è in ritiro con la nazionale portoghese

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. La notizia è arrivata dal giornale portoghese “A Bola” ed è stata confermata dalla federazione lusitana: “E’ senza sintomi e in isolamento”.

Il giocatore della Juventus era in ritiro con la nazionale che domani affronterà la Svezia per la Nations League. Ha abbandonato l’allenamento dopo il test, quindi non giocherà. Nella nazionale è il terzo caso di positività dopo José Fonte e Anthony Lopes.