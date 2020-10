Pedara: 16 positivi al Covid

Tutti i contagiati sono in quarantena. Il sindaco: “Già adottate procedure necessarie nelle scuole interessate”

Share Tweet Whatsapp Email

Apprensione a Pedara per l’aumento dei casi di coronavirus. Sono attualmente 16 i positivi, tutti in quarantena domiciliare. La maggior parte dei contagiati è asintomatica, non si registrano ricoverati.

“In sinergia con la nuova dirigente scolastica Alessandra La Puzza – ha spiegato il sindaco Alfio Cristaudo – abbiamo adottato tutte le procedure necessarie nelle classi in cui si è manifestato qualche caso. Sono stati attivati tutti i dispositivi normativi, effettuati tamponi, messe in quarantena le classi interessate. Sottolineo che sarà garantito il prosieguo dell’attività didattica a distanza anche a questi studenti”.

“Invito la popolazione – ha aggiunto il primo cittadino rivolgendosi alla comunità locale – ad adottare tutti i dispositivi di contenimento previsti dal governo: mascherine, mantenimento delle distanze, niente assembramenti. Vi chiedo gentilmente di evitare di diffondere panico e dati inesatti. Cerchiamo di volerci bene e di essere pazienti. Resto a disposizione della popolazione”.