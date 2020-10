Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – Il 28enne Pietro Medica è morto poco dopo le 14 in un incidente stradale che si è verificato nella strada statale Modica-Ispica, in contrada Beneventano. La vittima viaggiava in sella a una moto quando si è scontrata con una Jeep Renegade.

Il giovane è morto sul colpo. Alla guida dell’auto un uomo di Augusta. Sul posto la polizia stradale di Ragusa per i rilievi stradali. I mezzi sono stati sequestrati.