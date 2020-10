La spiaggia invasa dai relitti dei migranti

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – La più bella spiaggia della riserva naturale di Torre Salsa è invasa da relitti di barche, che hanno trasportato i migranti.

“Invece che essere riutilizzate come richiesto al governo, vengono abbandonate in spiaggia e restano lì a inquinare questi luoghi per anni. Poi, quando il mare le distrugge e disperde ovunque i rifiuti e i lubrificanti, l’ufficio delle Dogane le rottama, con costi elevatissimi, a carico dello Stato” denuncia l’associazione Mareamico.

La riserva naturale orientata Torre Salsa è un’area naturale protetta situata nel comune di Siculiana, in provincia di Agrigento.