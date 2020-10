“Villafrati, 95 positivi tutti circoscritti”

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Sono saliti a 95 i positivi al Covid-19 a Villafrati, comune zone rossa nel Palermitano. Lo ha reso noto il sindaco Franco Agnello durante una diretta dall’ospedale dove si trova ricoverato, sottolineando però che “i casi sono circoscritti” e chiedendo una “limitazione della zona rossa”.

L’Asp di Palermo fino adesso ha eseguito quasi 800 tamponi. “Questa mattina – ha detto il sindaco – personale del 118 verrà ad eseguire nuovi tamponi in paese, ad iniziare dagli alunni delle scuole e dalle classi dove si sono registrati i casi positivi. La situazione ormai appare delineata e circoscritta ad alcune famiglie che sono in isolamento” ha sottolineato Agnello, ed è per questo ho chiesto ieri all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani di allentare le restrizioni presenti in paese.

“I miei concittadini hanno compreso la gravità della situazione e rispettano tutti le norme. Anche se i casi sono leggermente aumentati, appare chiaro dallo studio epidemiologico fatto dall’Asp, che la situazione è sotto controllo”.