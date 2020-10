Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro beni per 500 mila euro nei confronti di Antonino Picciurro, 52 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è della sezione misure di prevenzione del tribunale, su richiesta della procura della Repubblica. Picciurro, secondo le indagini dei baschi verdi, a partire dal 2003 sarebbe stato coinvolto nel traffico di stupefacenti, soprattutto cocaina.

Nel 2007 nel corso di una perquisizione in casa furono trovati 44 mila euro, nascosti in un sottofondo ricavato nello stipite della cucina. Gli accertamenti del Gico avrebbero evidenziato una significativa sproporzione, pari a oltre 240.000 euro, tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo. Il tribunale ha disposto il sequestro di una villa a Palermo in zona Ciaculli, per un valore stimato di circa 500.000 euro.