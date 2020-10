Oggi come ieri: in Sicilia +298 positivi. Focolaio a Galati Mamertino: 69 casi

Coronavirus . Nuovi contagi vicini alla soglia dei 300 per il secondo giorno consecutivo: +109 a Palermo, +71 a Catania. Tre i decessi Il dettaglio per provincia

Share Tweet Whatsapp Email

Stessi numeri. In Sicilia ci sono 298 nuovi casi coronavirus, ieri erano 297. Circa 4.000 i tamponi effettuati. Tre i decessi e 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva (da 38 a 42). Quattordici i guariti. Il totale degli attuali positivi sale a 4.682.

I morti sono un uomo di Trapani di 70 anni, uno di Caltanissetta di 56 anni e uno di Catania di 83.

Questo il dettaglio dei contagi odierni per provincia: 109 a Palermo, 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 3 a Trapani, uno ad Agrigento.

MUOIONO MARITO E MOGLIE. Oltre ai tre morti in ospedale ci sono anche due vittime in casa: marito e moglie, deceduti a poche ore di distanza a Mezzojuso, nel Palermitano. Anche qui c’è la paura che il contagio possa diffondersi. Tre familiari sono risultati positivi.

EMERGENZA IN UN PAESE SUI NEBRODI. E’ emergenza coronavirus a Galati Mamertino, piccolo comune di 1.800 residenti nel Messinese, dove 69 persone sono risultate positive, anche se tutte asintomatiche. Il sindaco Antonio Baglio ha emesso un’ordinanza che impedisce gli spostamenti da e verso il comune dei Nebrodi se non per motivi di lavoro e stretta necessità, e pone le stesse limitazioni per gli spostamenti all’interno del paese, chiudendo anche le scuole per una settimana e sospendendo il mercato ortofrutticolo.

L’intento dell’amministrazione è scongiurare la zona rossa che potrebbe essere decisa dalla Regione qualora aumentassero i contagi. Saranno eseguiti mille test rapidi per capire l’entità del problema e intervenire con celerità. A Messina, intanto, è ancora chiuso il tribunale per consentire di sanificare l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari dopo che il congiunto di un magistrato è risultato positivo.

CRESCE ALLARME NEGLI OSPEDALI. Negli ospedali, intanto, cresce lo stato di allerta. Ieri sera nei pronto soccorso di Palermo si sono presentati complessivamente 33 positivi: 20 all’ospedale Civico e 13 al Cervello. Oggi infine è stata disposta l’apertura del Covid hospital di Partinico per allentare la pressione dei ricoveri negli ospedali palermitani. Al Policlinico di Palermo 4 sanitari sono risultati positivi, tutti nel reparto di ginecologia e ostetricia.

Stato di allarme anche nei piccoli centri. Sono saliti a 95 i positivi al Covid a Villafrati, comune zone rossa del Palermitano. Lo ha reso noto il sindaco Franco Agnello durante una diretta dall’ospedale dove si trova ricoverato, sottolineando però che “i casi sono circoscritti” e chiedendo una “limitazione della zona rossa”. Cinque casi positivi al coronavirus anche al Centro Astalli di Palermo che accoglie giovani migranti.

DAI FIORI ALLE MASCHERINE. Nel fine settimana sono scattati anche numerosi controlli dopo che il governo ha imposto l’obbligo della mascherina all’aperto. A Palermo sono 126 le contravvenzioni; venti i locali multati per violazione delle normative anti Covid. E intanto in un periodo di crisi i venditori abusivi che stazionano in alcune strade del centro di Palermo si sono organizzati e sono passati dalla vendita di fiori, penne e block notes, a volte di pacchi di sale, a quella delle mascherine chirurgiche. Il prezzo parte da quello standard 5 euro per 10 mascherine ma se l’acquirente contratta o prende più confezioni i venditori abbassano il prezzo.

ITALIA, CONTAGI IN CALO. Cala il numero dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati ieri sono 4.619 (837 in meno rispetto all’aumento totale di ieri, che era di 5.456) , ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e i 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì.

Il totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – sale a 359.569. Netto aumento del numero delle vittime: 39 in un giorno rispetto alle 26 registrate ieri. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.205.

Prosegue costante l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore sono 32 i nuovi pazienti nelle rianimazioni che portano il totale a 452. Ha raggiunto quota 82.764 il numero degli attualmente positivi, con un incremento di 3.699 nelle ultime 24 ore: di questi, oltre a quelli in rianimazione, 4.821 sono ricoverati nei reparti ordinati (+302) e 77.491 sono in isolamento domiciliare (+3.355).

I dimessi e i guariti, infine, sono 891 più di ieri per un totale dall’inizio dell’emergenza di 240.600. Tra le regioni, per il quarto giorno consecutivo, è la Lombardia ad avere l’incremento più alto, con 696 casi. Seguono la Campania (+662), la Toscana (+466), il Piemonte (+454), il Lazio (+395) e il Veneto (+328). Nessuna regione fa segnare zero nuovi contagiati.