Movida a Catania, i controlli non bastano

CATANIA – Nel fine settimana la polizia di Catania, su disposizione del Questore, ha incremento i controlli nelle aree maggiormente interessate dalla movida giovanile e dagli assembramenti.

Gli agenti hanno complessivamente controllato 123 persone e 37 veicoli e disciolti 12 assembramenti. Sanzionati 13 esercizi pubblici, dei 24 controllati, per violazioni di natura amministrativa. Uno è stato chiuso temporaneamente per la violazione delle norme anti Covid.

Numeri importanti, ma che sembrano non bastare visti anche i numerosi video che circolano in rete e che riprendono la zona tra via Gemmellaro e via Pacini, punto di ritrovo dei ragazzi durante tutta la settimana.

A Palagonia e Vizzini i carabinieri hanno effettuato 13 controlli ispettivi in locali bar o pub destinati al pubblico per il consumo di alimenti e bevande. In particolare in Palagonia è stata contestata alla titolare di un bar di via Palermo la mancata adozione da parte di una dipendente dei necessari dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) nonostante mantenesse un contatto diretto con gli avventori.

Nel territorio di Vizzini, analogamente, i militari hanno proceduto alle medesime contestazioni nei confronti dei titolari di un pub e di una gelateria di viale Margherita. Nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali in questione è stata disposta la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per un periodo di 5 giorni.