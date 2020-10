Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 28enne Danilo Di Mauro, che già era sottoposto ai domiciliari: dovrà espiare la pena di 8 anni di reclusione perché responsabile di associazione per delinquere, furto con strappo in concorso e rapina aggravata in concorso, reati commessi in Catania, Catenanuova (EN), Viagrande e zone limitrofe tra il 2015 eil 2016.