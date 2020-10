Chiuso mercato ortofrutticolo, è caos

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Caos e assembramenti questa mattina davanti al mercato ortofrutticolo di Palermo dopo che la scorsa settimana sono stati trovati tre lavoratori positivi e l’amministrazione ha deciso la chiusura del mercato. Il sindaco Leoluca Orlando, d’intesa con l’Asp di Palermo, ha concesso la possibilità di entrare ai tir provenienti dal Nord e scaricare la frutta. Questa mattina una squadra di medici sta effettuando agli ingresso tamponi rapidi a personale comunale e a un numero di operai indispensabile a garantire le operazioni di stoccaggio.

L’Asp sarà assistita da un nucleo di sorveglianza della polizia municipale. Prevista una riunione per decidere modalità e tappe per la riapertura del mercato generale. Ieri una ditta ha concluso le operazioni di sanificazione certificata di tutte le zone dell’ortofrutticolo. C’è preoccupazione soprattutto tra i grossisti che rischiano un danno economico non indifferente se la merce non dovesse essere venduta. I rappresentanti del mercato chiedono alle autorità di trovare una soluzione per evitare il tracollo.

Cinque casi positivi al coronavirus al Centro Astalli Palermo che accoglie giovani migranti. Uno dei giovani è ricoverato in ospedale, mentre 4 si trovano all’albergo Covid San Paolo Palace in via Messina Marine. “In questo periodo avevamo un numero ridotto di giovani assistiti – dice il presidente Alfonso Cinquemani – Abbiamo avuto un ragazzo che non stava bene, l’Asp ha eseguito i tamponi a tutti e sono risultati positivi altri quattro. Al momento il centro diurno è chiuso mentre resta aperto il centro di assistenza per i richiedenti asilo e rifugiati. Ci sono al momento quattro ragazzi. Abbiamo chiesto al Comune una mano visto che i nostri operatori sono in quarantena, ma ancora non abbiamo avuto risposta”.

Il centro Astalli ospita solitamente 25 ragazzi ed è un’associazione di volontariato che fa parte della rete territoriale del Jesuit Refugee Service in Italia: lo spirito che lo anima è quello della difesa dei diritti, dell’integrazione e dell’inclusione di immigrati extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo. Il centro nasce del 2003 come scuola di italiano condotta da un gruppo di volontari della Comunità di Vita Cristiana presso il CEI – Centro Educativo Ignaziano. Nel 2006 è stata inaugurata la sede di Piazza SS 40 Martiri, nello storico quartiere di Ballarò dove, “con l’aiuto di persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a titolo di assoluta gratuità, si offrono agli utenti servizi di prima e seconda accoglienza”.

Un dipendente di un ristorante cinese a Caltanissetta è risultato positivo al coronavirus ed è stato chiuso. Ieri sera la Polizia Municipale è intervenuta nel locale per dare esecuzione al provvedimento d’urgenza emesso dall’Asp. Il locale resterà chiuso fino al completamento dell’indagine epidemiologica. Il resto dei dipendenti resterà in isolamento fino al risultato dei tamponi.

E sempre a Caltanissetta un bimbo che frequenta la scuola elementare Santa Lucia è risultato positivo al Covid-19: è stato sottoposto a tampone dopo aver manifestato sintomi febbrili. L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finché non si conoscerà l’esito. I positivi in provincia di Caltanissetta sono 201. Di questi, 22 sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 in terapia intensiva e 175 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.