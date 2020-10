Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Mirko Distefano, di 22 anni, e Stefano Biagio D’Antoni, di 25, sono stati arrestati da agenti delle Volanti della Questura di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati, durante dei controlli del territorio nel rione Librino, nel sottotetto di un palazzo in cui c’erano 28,50 grammi di cocaina, 15,50 grammi di crack e 2,80 grammi di skunk e un monitor e un hard disk collegati a un sistema di video sorveglianza per monitorare l’eventuale arrivo della polizia. I due sono stati posti agli arresti domiciliari