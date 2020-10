Fatale lo scontro con un’auto sulla Statale 114, tratto chiuso al transito in direzione Messina

MELILLI (SIRACUSA) – Ancora sangue sulle strade siciliane. Un terribile incidente avvenuto sulla Ss 114, all’altezza del centro abitato di Melilli, in provincia di Siracusa, è costato la vita ad un motociclista. Fatale l’impatto con un’autovettura.

La Ss 114 “Orientale sicula” è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Messina, per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi di legge e per rimuovere i mezzo coinvolti nell’incidente.