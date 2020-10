I Falchi scovano scippatore ricercato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania che ha arrestato Francesco Barbera, 49 anni, per furto con strappo.

Le indagini dei Falchi si sono concentrate su alcuni crimini che vedevano coinvolte come vittime solo uomini anziani ai quali un soggetto a bordo di scooter, con la scusa di chiedere una informazione, strappava la collanina.

Barbera, vero e proprio “specialista” di questi reati, era ricercato da gennaio 2020 in quanto pendeva a suo carico una ordinanza di misura cautelare emessa proprio per uno scippo effettuato a Mascalucia ai danni di un uomo anziano.

I poliziotti sono riusciti a bloccare Barbera mentre era a bordo del suo scooter sulla circonvallazione di Catania. E’ stato arrestato e posto ai domiciliari. Indagini sono in corso per verificare la sua responsabilità in altri episodi simili.