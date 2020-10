“C’è un pusher con la tuta colorata”: preso

San Giovanni La Punta . La descrizione dell’abbigliamento incastra il 29enne arrestato in piazza Mancini Battaglia a Catania

CATANIA – I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato il 29enne catanese Giuseppe Sorrentino per spaccio di droga. I militari avevano ricevuto delle segnalazioni che indicavano un giovane con una tuta ginnica dai colori vivaci che di frequente si aggirava per le strade di San Giovanni la Punta, presumibilmente per consegnare droga a domicilio.

Finalmente ieri sono riusciti a individuarlo, sempre grazie ai colori sgargianti della tuta, mentre a bordo di un Aprilia Leonardo si aggirava per il paese. Pedinato fino al capoluogo etneo, i militari sono intervenuti quando si è fermato in piazza Mancini Battaglia. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 11 dosi di eroina.

La droga è stata sequestrata, Sorrentino è stato posto agli arresti domiciliari.